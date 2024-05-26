Мостовой: «Талалаев целует одну эмблему, а через неделю — другую»

Экс-наставник Александр Мостовой высказался о специалисте, возглавляющем «Химки» Андрее Талалаеве.

«Вот Талалаев рассказывает, что вывел «Химки» в РПЛ только ради меня и Смородской. А кому, кроме них, напрямую выходить из ФНЛ? Там изначально было понятно, что это», — цитирует Sport24.

Ранее Талалаев после выхода подмосковного клуба в РПЛ заявил, чтобы Александр Мостовой и Ольга Смородская больше не переживали.

По итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России «Зенит» занял первое место в турнирной таблице, опередив второй «Краснодар» на одно очко.