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Мелбет-Первая лига

Испанский тренер «Родины» заявил, что не получал предложение о новом контракте

25 Мая 2024 • 21:13 Комментировать

Франк Артига, главный тренер «Родины» пока что покидает команду. По его словам, он ещё не получал новое предложение о сотрудничестве от руководства столичного клуба.

«Закончился контракт. У меня нет никаких предложений. Сейчас я поеду домой и буду ждать», - рассказал Франк для телеканала «Матч ТВ».

Как добавил специалист, он с радостью подписал бы новый контракт с московским клубом, если такой ему предложат.

«Я провел хорошее время в «Родине», - добавил специалист.

Напомним, что Артига и его клуб закончили сезон в Мелбет-Первой лиге на пятом месте таблицы и не смогли попасть в стыковые матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
Родина Москва Франк Артига
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