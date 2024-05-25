Газизов рассказал о планах по усилению «Динамо» перед РПЛ

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов раскрыл планы руководства клуба на ближайшее трансферное окно.

«Планы есть, усиление будет. Радует, что у нас есть костяк, он сохранится. Ребята — молодцы, прибавили в мастерстве. Но усиление планируется — уже ведём работу», — цитирует руководителя издание «СЭ».

Стоит напомнить, что «Динамо» финишировало на второй позиции турнирной таблицы Первой лиги, заработав 61 балл. Таким образом, клуб из Дагестана в следующем сезоне выступит в РПЛ.

В заключительном туре махачкалинцы на выезде уступили владикавказской «Алании» со счётом 0:2.