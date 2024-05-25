Зотов объяснил свою отставку с должности генерального директора «Арсенала»

Бывший генеральный директор «Арсенала» Александр Зотов рассказал о своём уходе из тульского клуба.

«Мы разошлись с «Арсеналом» по причине разного видения в административном управлении клубом», — цитирует руководителя издание Sport24.

Также Зотов пожелал «оружейникам» удачного выступления в стыковых матчах за попадание в РПЛ. К слову, тульский клуб встретится с 13-й командой РПЛ.

Стоит напомнить, что коллектив Александра Сторожука финишировал на четвёртой позиции турнирной таблицы Первой лиги. В заключительном туре нынешнего розыгрыша турнира «Арсенал» уступил ярославскому «Шиннику» со счётом 0:1.