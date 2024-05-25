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Мелбет-Первая лига

Газизов: «Химки» заслужили титул»

25 Мая 2024 • 16:41 Комментировать

Днём 25 мая состоялась развязка в Мелбет-Первой лиге. Подмосковные «Химки» обыграли «Черноморец» из Новороссийска и смогли закрепить за собой титул чемпионов первенства.

Шамиль Газизов, гендиректор прямого конкурента химчан, «Динамо» из Махачкалы считает титул подмосковного клуба вполне заслуженным.

«Мы хотели стать первыми, но «Химки» заслужили титул, наверное, своей работой. Футбол всех расставил по местам после этого тура. Все получили то, что заслужили», - говорит Газизов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что по итогу сезона во втором по силе дивизионе России «Химки» и «Динамо» вышли в РПЛ, а в стыках сыграют «Акрон» из Тольятти и тульский «Арсенал».

«Химки» - победитель Мелбет-Первой лиги

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Химки Динамо Махачкала Шамиль Газизов ещё теги
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