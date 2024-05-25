Тульский «Арсенал», участник Мелбет-Первой лиги официально покинул гендиректор Александр Зотов. Об этом информирует пресс-служба «оружейников».

«Александр Зотов завершил работу в должности генерального директора ПФК «Арсенал». Клуб выражает благодарность Александру Александровичу за совместную работу и желает дальнейших профессиональных успехов», - написано в заявлении пресс-службы туляков.

Напомним, что «Арсенал» занял четвёртое место в Мелбет-Первой лиге по итогу сезона и сможет сыграть с 13-м клубом из РПЛ в стыковом матче. Кто будет соперником «оружейников» - узнаем вечером 25 мая.