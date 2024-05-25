Талалаев: «Мои ребята – самые лучшие»

Андрей Талалаев, главный тренер подмосковных «Химок» не сдержал слов благодарности для своих футболистов. В субботу хичмчане официально выиграли в сезоне Мелбет-Первой лиги, обыграв «Черноморец» дома (2:1).

«Мои ребята — самые лучшие. Даже когда тяжело, они выходят и доказывают. Вы видели второй тайм, это, наверное, показывает всё. Знали, «Алания» выигрывает, но и сами мы выиграть хотели», - делится словами Андрея Викторовича телеграм-канал турнира.

Напомним, что «Химки» и махачкалинское «Динамо» будут играть в следующем сезоне РПЛ. Им на смену в Первой лиге придёт «Сочи» и ещё один клуб, а какой – узнаем субботним вечером.