«Химки» - победитель Мелбет-Первой лиги

В субботу проходили матчи последнего тура Мелбет-Первой лиги. Победителем первенства стали «Химки», которым удалось набрать 66 очков. На второй позиции с 61 очком финишировало махачкалинское «Динамо».

Именно «Химки» и «Динамо» из Махачкалы получили прямые путёвки в Премьер-лигу, о чём стало известно ещё по итогам предпоследнего тура.

Третье место занял «Акрон» (59 очков), а на четвёртой позиции финишировал тульский «Арсенал» (55 очков). «Канониры» опередили «Родину» по дополнительным показателям.

«Акрон» и «Арсенал» будут бороться за билеты в Премьер-лигу в стыковых матчах.