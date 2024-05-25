«Родина» разгромила «Нефтехимик»

До конца боровшаяся за стыки «Родина» в 38-м туре Мелбет-Первой лиги принимала бросивший играть «Нефтехимик». В дебюте после подачи углового Хетаг Кочиев головой продлил полет мяча, а Астемир Гордюшенко также головой вколотил мяч в сетку. Под конец тайма Иван Тимошенко с 11-метровой отметки дважды подряд бил в левый угол. Но его первый гол отменили, так как кто-то рано рванул в штрафную, а повторный был забит по правилам - 2:0.

Во втором тайме Тимошенко убежал один на один и не попал в рамку. Такая же ситуация у Амура Калмыкова, вот только он попал в левый нижний угол - 3:0. Свежий Вагиз Гауллин дважды подряд опасно бил, но промахи все же.

«Родина» настигла «Арсенал», но осталась без стыков по дополнительным показателям. Соперник - 11-й.