«Родина» разгромила «Нефтехимик»

До конца боровшаяся за стыки «Родина» в 38-м туре Мелбет-Первой лиги принимала бросивший играть «Нефтехимик». В дебюте после подачи углового Хетаг Кочиев головой продлил полет мяча, а Астемир Гордюшенко также головой вколотил мяч в сетку. Под конец тайма Иван Тимошенко с 11-метровой отметки дважды подряд бил в левый угол. Но его первый гол отменили, так как кто-то рано рванул в штрафную, а повторный был забит по правилам - 2:0.
Во втором тайме Тимошенко убежал один на один и не попал в рамку. Такая же ситуация у Амура Калмыкова, вот только он попал в левый нижний угол - 3:0. Свежий Вагиз Гауллин дважды подряд опасно бил, но промахи все же.
«Родина» настигла «Арсенал», но осталась без стыков по дополнительным показателям. Соперник - 11-й.
Протокол игры
|(1:0) Гордюшенко Астемир13'
|(2:0) Тимошенко Иван42'
|(3:0) Калмыков Амур63'
Шакеров Ринат•Кочиев Хетаг82' (Тананеев Дмитрий (82') •Клещенко Александр•Марсиньо Силва•Ориньо II•Фищенко Руслан67' (Куликов Даниил (67') •Дмитриев Олег78' (Кузнецов Даниил (78') •Султонов Мухаммад•Гордюшенко Астемир67' (Бакаев Солтмурад (67') •Калмыков Амур•Тимошенко Иван76' (Юшин Александр (76')
Ещенко Сергей•Сагуткин Даниил•Ситдиков Марат•Шоркин Максим•Бердников Алексей•Липовой Данил63' (Галиулин Вагиз (63') •Емельянов Данила 47'63' (Кокоев Давид (63') •Петров Максим Вячеславович82' (Котов Павел (82') •Джамилов Султан76' (Магомедов Рашид (76') •Шильцов Константин60' (Денисов Роман (60') •Морозов Кирилл
25 мая.
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