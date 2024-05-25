«Арсенал» проиграл «Шиннику», но остался четвёртым

«Шинник» с «Арсеналом» играли в заключительном туре Мелбет-Первой лиги. Игорь Андреев в дебюте убегал один на ворота, но там вне игры. Данила Сухомлинов после рикошетов атаковал в касание и минимально промахнулся. Сухомлинов разобрался с защитником в штрафной и едва-едва не поразил дальний угол - мимо.

Во втором тайме Эльдар Низамутдинов в штрафной отыграл чуть назад, и Дмитрий Самойлов в касание с линии штрафной попал в угол ворот - 1:0. Низамутдинов и сам опасно пробивал, но не попал в пустой дальний угол ворот.

«Шинник» напоследок победил и финишировал седьмым, «Арсенал» - четвертый.