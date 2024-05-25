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Мелбет-Первая лига

«Арсенал» проиграл «Шиннику», но остался четвёртым

25 Мая 2024 • 15:06 Комментировать
Шинник
1:0
Арсенал Тула

«Шинник» с «Арсеналом» играли в заключительном туре Мелбет-Первой лиги. Игорь Андреев в дебюте убегал один на ворота, но там вне игры. Данила Сухомлинов после рикошетов атаковал в касание и минимально промахнулся. Сухомлинов разобрался с защитником в штрафной и едва-едва не поразил дальний угол - мимо.

Во втором тайме Эльдар Низамутдинов в штрафной отыграл чуть назад, и Дмитрий Самойлов в касание с линии штрафной попал в угол ворот - 1:0. Низамутдинов и сам опасно пробивал, но не попал в пустой дальний угол ворот.

«Шинник» напоследок победил и финишировал седьмым, «Арсенал» - четвертый.

Протокол игры  
Шинник1:0Арсенал Тула
(1:0) Самойлов Дмитрий73'  
Довбня АлександрЗагре Бен АзизВалиахметов ЭдуардСемёнов Андрей ИгоревичГогуа Седрик 10' (Котин Никита ( 10') Сухомлинов ДанилаЗинков ВячеславМалахов Артём 65' (Якушевич Глеб ( 65') Алейников Василий 64' (Самойлов Дмитрий ( 64') Саусь Владислав 70' (Низамутдинов Эльдар ( 70') Андреев Игорь 70' (Рубцов Илья ( 70')
Запасные: Вамбольт ДенисШадринцев ДмитрийЯковлев МихаилШишков РоманЕмельянов РоманБутыря СергейКузнецов Павел
Левашов МихаилКоротков Александр II 46' (Арутюнов Артём ( 46') Голосов ИльяДенисов АлександрЛёвин Владислав 62' (Мацукатов Алекс ( 62') Вакулич АлексейПопов Артём 61' (Суханов Артём Романович ( 61') Лайкин МаксимНдука Ифеани ДавидХабибов АнсорБарков Дмитрий
Запасные: Кокарев НикитаШевченко ЕвгенийКайнов МаксимЧерчесов СтаниславБольшаков КириллМакаров АнатолийБотака-Иобома ЭрвингДжонатан ОкоронквоХодеев Павел
25 мая.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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