«Арсенал» проиграл «Шиннику», но остался четвёртым

«Шинник» с «Арсеналом» играли в заключительном туре Мелбет-Первой лиги. Игорь Андреев в дебюте убегал один на ворота, но там вне игры. Данила Сухомлинов после рикошетов атаковал в касание и минимально промахнулся. Сухомлинов разобрался с защитником в штрафной и едва-едва не поразил дальний угол - мимо.
Во втором тайме Эльдар Низамутдинов в штрафной отыграл чуть назад, и Дмитрий Самойлов в касание с линии штрафной попал в угол ворот - 1:0. Низамутдинов и сам опасно пробивал, но не попал в пустой дальний угол ворот.
«Шинник» напоследок победил и финишировал седьмым, «Арсенал» - четвертый.
Протокол игры
|(1:0) Самойлов Дмитрий73'
Довбня Александр•Загре Бен Азиз•Валиахметов Эдуард•Семёнов Андрей Игоревич•Гогуа Седрик10' (Котин Никита (10') •Сухомлинов Данила•Зинков Вячеслав•Малахов Артём65' (Якушевич Глеб (65') •Алейников Василий64' (Самойлов Дмитрий (64') •Саусь Владислав70' (Низамутдинов Эльдар (70') •Андреев Игорь70' (Рубцов Илья (70')
Левашов Михаил•Коротков Александр II46' (Арутюнов Артём (46') •Голосов Илья•Денисов Александр•Лёвин Владислав62' (Мацукатов Алекс (62') •Вакулич Алексей•Попов Артём61' (Суханов Артём Романович (61') •Лайкин Максим•Ндука Ифеани Давид•Хабибов Ансор•Барков Дмитрий
25 мая.
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