«Химки» одолели «Черноморец» и выиграли Первую лигу

В последнем туре Мелбет-Первой лиги «Химки» играли против «Черноморца». Если хозяевам важно было удержать лидерство, чтобы выполнить задачу на сезон, то соперник вовсе бился за выживание.

Уже на седьмой минуте Артём Воропаев вместо прострела со средней дистанции плотно пробил по воротам, и голкипер не смог выручить - 0:1. Анри Чичинадзе запомнился опасным выстрелом под перекладину почти с нулевого угла - парировано.

Сразу после перерыва Илья Садыгов пробил в руку защитнику - пенальти. Александр Руденко сильно пробил по центру, а вратарь упал - 1:1. Похожие моменты у Даниила Гурченко и Руденко, удары с близкого расстояния в корпус вратарей. Петар Голубович прорвался флангом и навесил на Олега Исаенко, а тот головой сбросил мяч Тимуру Касимову - 2:1.

«Химки» с отрывом в пять очков выиграли Мелбет-Первую лигу, соперник же финишировал четвертым с конца и был близок к вылету.