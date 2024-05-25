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Мелбет-Первая лига

«Химки» одолели «Черноморец» и выиграли Первую лигу

25 Мая 2024 • 15:02 Комментировать
Химки
2:1
Черноморец Нв

В последнем туре Мелбет-Первой лиги «Химки» играли против «Черноморца». Если хозяевам важно было удержать лидерство, чтобы выполнить задачу на сезон, то соперник вовсе бился за выживание.

Уже на седьмой минуте Артём Воропаев  вместо прострела со средней дистанции плотно пробил по воротам, и голкипер не смог выручить - 0:1. Анри Чичинадзе запомнился опасным выстрелом под перекладину почти с нулевого угла - парировано.

Сразу после перерыва Илья Садыгов пробил в руку защитнику - пенальти. Александр Руденко сильно пробил по центру, а вратарь упал - 1:1. Похожие моменты у Даниила Гурченко и Руденко, удары с близкого расстояния в корпус вратарей. Петар Голубович прорвался флангом и навесил на Олега Исаенко, а тот головой сбросил мяч Тимуру Касимову - 2:1.

«Химки» с отрывом в пять очков выиграли Мелбет-Первую лигу, соперник же финишировал четвертым с конца и был близок к вылету.

Протокол игры  
Химки2:1Черноморец Нв
  7'Воропаев Артём (0:1)
(1:1) Руденко Александр Александрович49'  
(2:1) Касимов Тимур77'  
Обухов ИгорьВаратынов СергейЮзепчук Роман 46' (Абдуллахи Квари ( 46') Терехов СергейСтепанов Данил 24' (Исаенко Олег ( 24') Голубович Петар  63'Нетфуллин РавильКорян Аршак 25' (Магомедов Бутта ( 25') Волков ЗахарСадыгов Илья 46' (Касимов Тимур ( 46') Руденко Александр Александрович 90' (Оздоев Руслан ( 90'  90')
Запасные: Журавлёв ЮрийКулишев АртёмПанченко КириллМалоземов ПавелМохаммад АмирЛарин Алексей НиколаевичБурыченков Ярослав
Фролкин ДаниилФомин ДенисВоропаев Артём  22'Красильниченко Олег 71' (Безчаснюк Александр ( 71') Чичинадзе АнриМагомедов ЗикрулаЕнин ИванПучков Семён 40' (Гурченко Даниил ( 40'Яковлев Дмитрий 90') Антонов Антон 71' (Адаев Владислав ( 71') Никифоров Никита 47' (Родионов Илья ( 47'  82') Мельников Никита
Запасные: Будачёв ИванЕсимбеков ДэвидРебров ДмитрийПопович АлександрЗазвонкин Иван
25 мая.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Черноморец Новороссийск

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