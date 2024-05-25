«Ленинградец» уступил «Торпедо» и вылетел из Первой лиги

Рискующий вылететь во второй дивизион «Ленинградец» в заключительном туре Мелбет-Первой лиги играл дома против «Торпедо». Руслан Апеков и Ираклий Манелов обменялись опасными ударами, но они были неточными. Игорь Горбунов рванул правым краем поля и сыграл в штрафную на Георгия Гонгадзе, который без помех поразил ближний верхний угол. Горбунов после спасения вратаря добивал метров с пяти и не попал в створ. Манелов у линии штрафной двигался к центру и красиво направил мяч в район дальней девятки - перекладина.

Во втором тайме Боян Роганович прицельно навесил к линии вратарской, голкипер застыл у ленточки, а Александр Иваньков головой забил - 0:2. Далее сразу три момента у Апекова - промах от 11-метровой отметки, парированный удар со средней и голевая попытка с правого края штрафной в дальний угол - 1:2. Прессинг гостей сработал идеально, Валерий Каптилов потерял мяч, а Илья Стефанович убежал один на один с кипером, обвел его и забил - 1:3. Никита Морозов расстреливал ворота, и голкипер чудом смог перевести мяч в штангу. Еще атака хозяев, Руслан Казаков в центре штрафной разобрался с парой соперников и направил мяч в угол - 2:3.

«Ленинградец» не смог уйти из зоны вылета и покидает Мелбет-Первую лигу. Соперник - 10-й.