«Динамо» не смогло побороться за первое место, уступив «Алании»

В Грозном «Алания» принимало махачкалинское «Динамо», сохранявшее шансы на итоговое первое место в Мелбет-Первой лиге. Ибрагим Цаллагов прицельно навесил, а Алан Багаев головой направил мяч рядом со штангой, и вратарь здесь не мог бы выручить. В ответ Сослан Кагермазов атаковал головой после подачи корнера. Получилось чуть выше. Николай Гиогобиани выведен один на один с вратарем, и тот расторопно сыграл на выходе, перехватив мяч.

Сандрачук метров с 10 расстреливал ворота, и кипер ногой блокировал полет мяча. Ответ Батраза Гурциева, разящий удар в штрафной вторым касанием, но там был офсайд. Сандрачук оказался сам перед воротами, но проиграл дуэль вратарю. В концовке у гостей удар с линии вратарской мимо цели. Угловой в ответ, и Гуруиев с линии вратарской поразил угол - 1:0. Тарас Гаглоев взял игру на себя, техничный прорыв и меткий удар с 10 метров - 2:0.

«Алания» победила и вырвалась на второе место, динамовцы - вторые.