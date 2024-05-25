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Мелбет-Первая лига

«Акрон» вырвал победу над «СКА-Хабаровском» в концовке матча

25 Мая 2024 • 14:57 Комментировать
Акрон
2:1
СКА-Хабаровск

Ведущий борьбу за третье место в Мелбет-Первой лиги «Акрон» в субботу принимал «СКА-Хабаровск». Никита Глушков стал автором первого опасного момента, его удар был минимально неточным. После прострела слева от лицевой Руслан Барт в упор пробивал, и защитник блокировал. После перехвата Барт сыграл под удар Андресу Понсе, который с нескольких метров пробил рядом с дальней штангой. Альбек Гонгапшев и Глушков обменялись чуть неточными ударами. На 45-й минуте Артём Симонян набросил мяч к дальней штанге, и Илья Петров направил мяч в газон, отскок в перекладину и сетку - 0:1. Команда из Тольятти отыгралась на экваторе второй половины, когда Абу-Саид Эльдарушев головой замкнул подачу - 1:1. В самой концовке Иван Чудин получил мяч в штрафной и поразил угол ворот - 2:1.

Волевая победа позволила «Акрону» финишировать на третьем месте, соперник делит 12-ю строчку.

Протокол игры  
Акрон2:1СКА-Хабаровск
  45'Петров Илья (0:1)
(1:1) Эльдарушев Абу-Саид70'  
(2:1) Чудин Иван90'  
Волков СергейАнджелкович НеманьяБокоев МаратДимоски БоянСавичев КонстантинГлушков Никита АндреевичМакаров Сергей 64' (Чудин Иван ( 64') Палиенко Максим 83' (Болдырев Максим ( 83') Галоян Артур 32' (Песегов Евгений ( 32') Барт Руслан 62' (Данилин Кирилл ( 62') Понсе Андрес 64' (Эльдарушев Абу-Саид ( 64')
Запасные: Пестряков ДмитрийКилин АнтонДанилкин ЕгорХоджаниязов ДжамалдинАкмурзин ТимурСангаре ДэвидКонюхов Вадим
Сугробов ВладимирКорнюшин Даниил 49' (Бегун Дмитрий ( 49') Покидышев НиколайРукас Томас  30'Мусалов МагомедСавинов АндрейКоновалов ИгорьПетров ИльяМирошниченко Никита 72' (Яо Жан Шарль ( 72') Симонян Артём 46' (Никитин Андрей Владимирович ( 46') Гонгапшев Альбек
Запасные: Алиев СаидИмамов Ислам
25 мая.

 

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Евро-Футбол.Ру,
СКА-Хабаровск Акрон

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