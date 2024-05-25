«Акрон» вырвал победу над «СКА-Хабаровском» в концовке матча

Ведущий борьбу за третье место в Мелбет-Первой лиги «Акрон» в субботу принимал «СКА-Хабаровск». Никита Глушков стал автором первого опасного момента, его удар был минимально неточным. После прострела слева от лицевой Руслан Барт в упор пробивал, и защитник блокировал. После перехвата Барт сыграл под удар Андресу Понсе, который с нескольких метров пробил рядом с дальней штангой. Альбек Гонгапшев и Глушков обменялись чуть неточными ударами. На 45-й минуте Артём Симонян набросил мяч к дальней штанге, и Илья Петров направил мяч в газон, отскок в перекладину и сетку - 0:1. Команда из Тольятти отыгралась на экваторе второй половины, когда Абу-Саид Эльдарушев головой замкнул подачу - 1:1. В самой концовке Иван Чудин получил мяч в штрафной и поразил угол ворот - 2:1.

Волевая победа позволила «Акрону» финишировать на третьем месте, соперник делит 12-ю строчку.