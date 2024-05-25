«Сокол» добыл важную победу в матче с «КАМАЗом» и остался в Первой лиге

«Сокол» гостил у «КАМАЗа» в надежде не упасть в зону вылета по итогам последнего тура. Удивительно, но в первом тайме опасные моменты напрочь отсутствовали. Сразу после перерыва навес с правого фланга Аслана Дудиева себя оправдал, и Михаил Мальцев поразил дальнюю часть ворот ударом головой - 0:1. Дмитрий Сасин вовремя открылся и замкнул подачу в район дальней штанги - 0:2. На 90-й минуте Валерий Почивалин рванул к воротам и попал в дальнюю часть ворот - 1:2.

«КАМАЗ» делит 12-е место, соперник (14-й) избежал вылета.