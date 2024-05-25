«Волгарь» обыграл «Кубань» в матче-прощании команд с Первой лигой

Вылетевшие во вторую лигу «Волгарь» с «Кубанью» очными матчем прощались с Мелбет-Первой лигой. На шестой минуте наброс мяча с правого фланга, и Тимур Жамалетдинов точен, выскочив из-за спин защитников, - 1:0. Данил Клёнкин от линии штрафной сильно и точно стрельнул - 2:0. Гаррик Левин с острого угла ответил попыткой попасть в ближнюю часть ворот - парировано ногой. Ответ соперника с ударом в крестовину.
Во втором тайме Артур Гилязетдинов метров с 20 едва-едва не попал в створ. Кирилл Ушатов расстреливал ворота и был минимально неточен по высоте.
2:0 в итоге, «Волгарь» напоследок обыграл «Кубань», но команды все равно остались в зоне вылета.
Протокол игры
|(1:0) Жамалетдинов Тимур6'
|(2:0) Клёнкин Данил18'
Ямпольский Владислав•Хомуха Иван•Зуев Илья•Обивалин Сергей82' (Шакуро Павел (82') •Кривохижин Елисей69' (Шайхтдинов Дамир (69') •Гилязетдинов Артур•Павлишин Алексей•Клёнкин Данил69' (Анисимов Андрей (69') •Полубояринов Данил82' (Атабаев Эрбол (82') •Ткачук Денис29' (Ушатов Кирилл (29') •Жамалетдинов Тимур
Нестеренко Юрий•Солоп Аркадий•Смирнов Александр•Веденеев Максим• 72'Бакалюк Никита52' (Рейхмен Богдан (52') •Мосейчук Илья46' (Абдоков Нури (46') •Махатадзе Георгий76' (Гайнов Михаил (76') •Левин Гаррик46' (Ежков Данила (46') •Шарипов Альберт•Фаттахов Ленар66' (Темников Иван (66') •Безденежных Игорь
Запасные: Осипов Евгений•Терновский Дмитрий•Таказов Сослан
25 мая.
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