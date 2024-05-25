«Волгарь» обыграл «Кубань» в матче-прощании команд с Первой лигой

Вылетевшие во вторую лигу «Волгарь» с «Кубанью» очными матчем прощались с Мелбет-Первой лигой. На шестой минуте наброс мяча с правого фланга, и Тимур Жамалетдинов точен, выскочив из-за спин защитников, - 1:0. Данил Клёнкин от линии штрафной сильно и точно стрельнул - 2:0. Гаррик Левин с острого угла ответил попыткой попасть в ближнюю часть ворот - парировано ногой. Ответ соперника с ударом в крестовину.

Во втором тайме Артур Гилязетдинов метров с 20 едва-едва не попал в створ. Кирилл Ушатов расстреливал ворота и был минимально неточен по высоте.

2:0 в итоге, «Волгарь» напоследок обыграл «Кубань», но команды все равно остались в зоне вылета.