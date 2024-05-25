«Енисей» завершил сезон победой над «Тюменью»

«Енисей» и «Тюмень» первыми завершили сезон в Мелбет-Первой лиги. Александр Коротаев мог отличиться в первой атаке, но из пределов штрафной пробил в падении, слабо получилось. Под перерыв Иван Маркелов в падении через себя в правый угол пробил, но не смог переиграть голкипера. После перерыва Никита Раздорских начал контратаку и шикарно бросил вперед Андрея Окладникова, который в завершающей стадии перебросил вратаря. Александр Ломакин опасно пробивал, и кипер ногой смог отразить удар. Александр Масловский в падении смог выдать голевой пас на Ломакина, и тот по центру послал мяч в сетку - 2:0. Коротаев едва не вернул интригу, но выстрел со штрафного метров с 20 в итоге был парирован.

«Енисей» вышел на чистое шестое место, соперник - делит седьмое.