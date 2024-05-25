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Мелбет-Первая лига

«Енисей» завершил сезон победой над «Тюменью»

25 Мая 2024 • 10:54 Комментировать
Енисей
2:0
Тюмень

«Енисей» и «Тюмень» первыми завершили сезон в Мелбет-Первой лиги. Александр Коротаев мог отличиться в первой атаке, но из пределов штрафной пробил в падении, слабо получилось. Под перерыв Иван Маркелов в падении через себя в правый угол пробил, но не смог переиграть голкипера. После перерыва Никита Раздорских начал контратаку и шикарно бросил вперед Андрея Окладникова, который в завершающей стадии перебросил вратаря. Александр Ломакин опасно пробивал, и кипер ногой смог отразить удар. Александр Масловский в падении смог выдать голевой пас на Ломакина, и тот по центру послал мяч в сетку - 2:0. Коротаев едва не вернул интригу, но выстрел со штрафного метров с 20 в итоге был парирован.

«Енисей» вышел на чистое шестое место, соперник - делит седьмое.

Протокол игры  
Енисей2:0Тюмень
(1:0) Окладников Андрей52'  
(2:0) Ломакин Александр76'  
Ставер ЕвгенийФеррейра ХерманМасловский АлександрБардыбахин ВячеславКичин ВалерийСтежко ВиталийЛомакин АлександрСаадуев Шамиль 75' (Марков Николай ( 75') Раздорских Никита 87' (Хозин Владимир ( 87') Иванов Егор  55' 87' (Савельев Максим ( 87') Окладников Андрей
Запасные: Немченко АнатолийУжгин МатвейАнтипин СтаниславЛуташев ВладиславПольшиков ДанилаГащенков МихаилЯрусов ДаниилБогатырев НикитаНадольский Артем
Любаков ЕгорБайтуков РусланПеченкин НикитаМарьянов Андрей 46' (Татаринов Евгений ( 46') Бем АлександрБолотов Евгений 67' (Петров Михаил ( 67') Насыров ИсламжанСамойлов ДенисМаркелов Иван 67' (Дружинин Игорь ( 67') Шитов Виталий  34' 75' (Синяк Антон ( 75') Коротаев Александр
Запасные: Мырзаков КириллНикишин КириллМоскаленчик ИльяХайлоев РусланКасаткин НикитаСавин Андрей
25 мая.

 

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