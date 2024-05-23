«Химки» определились с приоритетными трансферными целями

После гарантированного возвращения в Премьер-лигу «Химки» могут планировать стратегию на новый сезон, который стартует в середине лета.

Инвестор ФК «Химки» Туфан Садыгов уверен, что его команда должна быть в восьмерке лучших команд элитного дивизиона. Также главный тренер Андрей Талалаев надеется усилить команду 5-6 новыми футболистами, сообщают «Вести Подмосковья». Садыгов подтвердил серьезный интерес к двум игрокам - защитнику «Спартака» Георгию Джикии и форварду «Локомотива» Артёму Дзюбе, который станут свободными агентами по итогам сезона. В частности переговоры с Джикией уже запланированы. Также в «Химках» появится новый вратарь.