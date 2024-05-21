Талалаев: «Не очень качественно сегодня играли, но это, наверное, объяснимо»

В гостевом матче с «Кубанью» «Химки» одержали победу со счётом 1:0 сходу вернулись в Премьер-лигу, гарантировав себе первое или второе место по итогам сезона. На 29-й минуте Александр Руденко стал автором единственного гола, реализовав пенальти, который сам же и заработал.

- Не очень качественно сегодня играли, но это, наверное, объяснимо: слишком велика была для нас цена ошибки. Действовали с некоторым напряжением и нервозностью, - приводят слова главного тренера Андрея Талалаева «Вести Подмосковья».

Наставник добавил, над качеством футбола его игроки будут работать. В то же время к самоотдаче у него нет претензий.

В последнем туре в субботу «Химки» дома сыграют против «Черноморца».