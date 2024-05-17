В понедельник «Химки» проведут ключевой матч против «Кубани»

«Химки» готовятся к ключевому матчу в рамках Мелбет-Первой лиги. В понедельник футболисты Андрея Талалаева сыграют на выезде против «Кубани». Три очка в этом поединке гарантируют возвращение в Премьер-лигу через год после вылета.

Отметим, что краснодарская команда уже потеряла все шансы сохранить прописку во втором по силе дивизионе, а вот «Химки» в любом случае финишируют в четверке лучших команд сезона, сообщают «Вести Подмосковья».

Отметим, что в первом круге команды сыграли со счетом 1:1. Весь второй тайм фаворит того матча провел в меньшинстве после удаления Равиля Нетфуллина.

Матч «Кубань» - «Химки» запланирован на понедельник и стартует в 18:00.