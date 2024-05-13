Талалаев: «Жесткое требование руководителя нашего клуба - только первое место в турнире»

В очередном матче Мелбет-Первой лиги «Химки» обыграли «Ленинградец» со счётом 3:1 и вернули себе первое место после осечки махачкалинского «Динамо» в споре с «Акроном». За подмосковную команду забивали Захар Волков, Аршак Корян и Бутта Магомедов.

«Жесткое требование руководителя нашего клуба — только первое место в турнире. Для хозяев каждое очко тоже на вес золота», - приводят слова наставника «Химок» Андрея Талалаева «Вести Подмосковья».

Тренер добавил, что его футболисты сохраняли концентрацию до счета 2:0, что помогло победить без нервотрепки.

20 мая «Химкам» предстоит сыграть на выезде против «Кубани».