«СКА-Хабаровск» завершит сезон в субботу матчем с «Акроном»

В субботу завершится футбольный сезон для «СКА-Хабаровска». Команда Романа Шаронова сыграет в гостях против «Акрона», который готовится к стыковым матчам за право выступать в Премьер-лиге.

«Акрон» был основан лишь в 2018 году и по итогам текущего первенства не опустится ниже четвертого места. Это лучший результат в истории клуба.

Лучшие снайперы «Акрона» - Абу-Саид Эльдарушев (7 голов) и Андрес Понсе (6). По 6 результативных ударов также у хабаровчан Олега Кожемякина и Саида Алиева.

В личных встречах у дальневосточников перевес: +4=2-1. В первом круге 9 сентября они были сильнее со счетом 2:0.

Завтра игра стартует в 13:00 по московскому времени (20:00 по Хабаровску). В прямом эфире встречу покажут сервисы «VK Видео» и «Кинопоиск», а также сайт «Матч ТВ». Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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