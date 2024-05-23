Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Талалаев рассказал, ждать ли в «Химках» звёздных новичков эксклюзив

23 Мая 2024 • 22:55 Комментировать
Химки
...
Черноморец Нв
25.05 13:00

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги сезона в ФНЛ, а также рассказал о предстоящей трансферной кампании клуба.

- Поделитесь эмоциями от выхода в РПЛ. Для вас это наверняка особенное событие, тем более что «Химки» не без труда заработали повышение в классе.

- Я рад, что мы вышли в РПЛ, а насколько это тяжело, мы поймем через какое-то время. А сейчас больше радости, воодушевления и стремления сыграть заключительный матч чемпионата против «Черноморца» удачно.

- Насколько важно для вас занять первое место или задача решена и можно расслабиться?

- Решена задача-минимум. Но, мне кажется, для любого спортсмена существует только первое место.

- Зимой вы говорили, что единственная проблема, которая высвечивается - не смогли купить нападающего. Это будет главная трансферная цель на лето?

- Именно такая задача и стоит.

- Сколько сейчас вариантов на карандаше?

- Селекционный отдел просматривает десятки форвардов, и мне каждый день приносят по две – три фамилии нападающих. 

- Свои пожелания по форвардам вы им высказываете?

- Там не то, что пожелания, есть четкие запросы по всем характеристикам. Это очень глубокая работа, а не вопрос: понравился игрок или не понравился.

- Есть кандидат номер один?

- Есть кандидаты, с которыми мы ведем переговоры. Просто не каждый игрок готов ехать в Россию, запросы не каждого футболиста мы можем удовлетворить. И потом, не каждый хороший футболист подходит под наш стиль игры. Иногда хорошего игрока мы пытаемся гипотетически встроить по его статистическим характеристикам в наш стиль и не всегда уверены, что он подойдет нашему клубу.

- Вы говорили о легионерах. А российские форварды есть на карандаше?

- Конечно. А вы знаете многих российских нападающих?

- Одного можно назвать – это Дзюба.

- Вы знаете его зарплату? Думаете, мы можем скинуться все вместе и взять одного Дзюбу?

Реклама


- В недавнем интервью бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», сказал, что с финансами проблем нет и резервы на трансферы имеются. Дзюба может стать самым высокооплачиваемым игроком вашей команды, в этом нет ничего такого.

- Вы считаете, это нормально? 

- Если он будет приносить пользу. В каждой команде есть дорогостоящие лидеры.

- В моих командах я не позволяю большого дисбаланса в зарплатах для того, чтобы команда была единым целым. Ни один футболист, даже Месси, хотя он иногда делает разницу, не сделает из простого коллектива победоносный. Хотя Месси – может быть, и сделает. Это исключение.

- Получается, каких-то топовых игроков мы не увидим в «Химках»?

- А Терехов не топ?

- Он уже в команде, а мы говорим об усилении.

- Но мы же увидели его здесь. Значит, и других можем у нас увидеть.

- У вас по всем игрокам уже есть понимание, кто уходит и кто остается?

- Только после заключительного матча вы все узнаете. Но ничего глобального не будет. Больше шести игроков я в трансферные окна в команду не беру. Рассчитываю на приобретение четырех – пяти качественных футболистов, которые изменят качество игры.

- Ваша зарплата увеличится с выходом в РПЛ?

Реклама


- У меня контракт на пять лет, и там очень хорошие цифры.

- Повышения в классе тоже учитывается?

- Безусловно. Есть определенные бонусы.

- Кто самый недооцененный игрок в «Химках»?

- Очень мало говорят о наших крайних защитниках Исаенко, Степанове, Юзепчуке, Скворцове, Кулишеве. Это ребята, которые проделывают огромный объем работы, что является спецификой нашей игры. А лавров им достается меньше, потому что они мало забивают и голевых пасов отдают. На последнем рубеже они тоже редко оказываются, и получается, что их черновую работу мало кто замечает. Они несут очень большую двигательную нагрузку.            

- Наверняка в РПЛ будете стать цель выше, чем сохранение прописки?

- Когда пройдет предсезонная подготовка и комплектация команды, тогда и будут определяться цели. Я не привык к абстрактным разговорам.

- Кто выиграет Кубок России - «Балтика» или «Зенит»?

- Безусловно, фаворитом является «Зенит». Но Кубок интересен тем, что там часто бывают сюрпризы.

Елена Григорьевская

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев

Новости по матчу

Сегодня, 23 Мая
22:19
Защитник «Химок» назвал слагаемые успеха команды
15:21
Ставка и прогноз на матч Химки – Черноморец Мелбет-Первой лиги – 25 мая 2024
22 Мая
11:23
Тренер «Химок» Талалаев: «После того, как закончим чемпионат, мы встретимся с представителем Джикии»
10:40
Талалаев: «Сомнений не было, что «Химки» выйдут в РПЛ»
21 Мая
15:13
«Химки» могут подписать вратаря «Спартака»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ХИМКИ ЧЕРНОМОРЕЦ НВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван лучший тренер сезона АПЛ – это не Гвардиола и даже не Артета Роналду отреагировал на решение Крооса завершить карьеру Нападающий «Ливерпуля» Салах намекнул, где будет играть в новом сезоне Модрич отреагировал на решение Крооса уйти из футбола «Реал» может продать звёздного нападающего в английский гранд Пента-трик Месси и Роналду: кому легенды забивали по пять мячей за матч Хаби Алонсо – об уходе Крооса: «Правильное решение» Хаби Алонсо прокомментировал поражение «Байера» в финале Лиги Европы Де Брёйне и Уокер приняли решения по будущему «Бавария» начала переговоры с новым тренером - известно имя
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина «Челси» объявил об уходе Почеттино
Спортивные новости
Канада пробилась в полуфинал чемпионата мира, одолев Словакию Швейцария переиграла Германию и вышла в полуфинал чемпионата мира Рыбин: Я бы давным-давно перешел на схему НХЛ и играл до конца мая Бывший главный тренер сборной России назвал финалистов чемпионата мира Бывший казахстанский хоккеист: После распада СССР с хоккеем стало совсем плохо Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Мая
22:19 · Россия. Мелбет-Первая лига
Защитник «Химок» назвал слагаемые успеха команды эксклюзив
17:16 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Арсенал» выступит в стыковых играх – лицензия получена официально
17:05 · Россия. Мелбет-Первая лига
Беляев объяснил, почему у Кононова не получается после «Спартака» 1
16:20 · Россия. Мелбет-Первая лига
КДК наказал Калешина за оскорбления судей
22 Мая
20:20 · Россия. Мелбет-Первая лига
Известна зарплата футболистов махачкалинского «Динамо»
20:03 · Россия. Премьер-лига
Команды РПЛ начнут стыковые матчи на своих домашних полях
18:33 · Россия. Премьер-лига
Биджиев продолжит тренировать махачкалинское «Динамо» и в РПЛ
17:38 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» не дали однозначного ответа по Дзюбе
17:29 · Россия. Мелбет-Первая лига
Дмитрий Черышев продолжит тренировать «Шинник» официально
14:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
Калешин покинет «Аланию» — источник слухи
13:15 · Россия. Мелбет-Первая лига
Губерниев: «К агентам миллион вопросов»
11:23 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Химок» Талалаев: «После того, как закончим чемпионат, мы встретимся с представителем Джикии»
10:40 · Россия. Мелбет-Первая лига
Талалаев: «Сомнений не было, что «Химки» выйдут в РПЛ»
08:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
Газизов: «Динамо» Махачкала будет штурмовать РПЛ»
21 Мая
23:25 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Шиннике» довольны Дмитрием Черышевым, клуб предложил ему новый контракт
Все новости
Рекомендуем