Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги сезона в ФНЛ, а также рассказал о предстоящей трансферной кампании клуба.

- Поделитесь эмоциями от выхода в РПЛ. Для вас это наверняка особенное событие, тем более что «Химки» не без труда заработали повышение в классе.

- Я рад, что мы вышли в РПЛ, а насколько это тяжело, мы поймем через какое-то время. А сейчас больше радости, воодушевления и стремления сыграть заключительный матч чемпионата против «Черноморца» удачно.

- Насколько важно для вас занять первое место или задача решена и можно расслабиться?

- Решена задача-минимум. Но, мне кажется, для любого спортсмена существует только первое место.

- Зимой вы говорили, что единственная проблема, которая высвечивается - не смогли купить нападающего. Это будет главная трансферная цель на лето?

- Именно такая задача и стоит.

- Сколько сейчас вариантов на карандаше?

- Селекционный отдел просматривает десятки форвардов, и мне каждый день приносят по две – три фамилии нападающих.

- Свои пожелания по форвардам вы им высказываете?

- Там не то, что пожелания, есть четкие запросы по всем характеристикам. Это очень глубокая работа, а не вопрос: понравился игрок или не понравился.

- Есть кандидат номер один?

- Есть кандидаты, с которыми мы ведем переговоры. Просто не каждый игрок готов ехать в Россию, запросы не каждого футболиста мы можем удовлетворить. И потом, не каждый хороший футболист подходит под наш стиль игры. Иногда хорошего игрока мы пытаемся гипотетически встроить по его статистическим характеристикам в наш стиль и не всегда уверены, что он подойдет нашему клубу.

- Вы говорили о легионерах. А российские форварды есть на карандаше?

- Конечно. А вы знаете многих российских нападающих?

- Одного можно назвать – это Дзюба.

- Вы знаете его зарплату? Думаете, мы можем скинуться все вместе и взять одного Дзюбу?

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- В недавнем интервью бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», сказал, что с финансами проблем нет и резервы на трансферы имеются. Дзюба может стать самым высокооплачиваемым игроком вашей команды, в этом нет ничего такого.

- Вы считаете, это нормально?

- Если он будет приносить пользу. В каждой команде есть дорогостоящие лидеры.

- В моих командах я не позволяю большого дисбаланса в зарплатах для того, чтобы команда была единым целым. Ни один футболист, даже Месси, хотя он иногда делает разницу, не сделает из простого коллектива победоносный. Хотя Месси – может быть, и сделает. Это исключение.

- Получается, каких-то топовых игроков мы не увидим в «Химках»?

- А Терехов не топ?

- Он уже в команде, а мы говорим об усилении.

- Но мы же увидели его здесь. Значит, и других можем у нас увидеть.

- У вас по всем игрокам уже есть понимание, кто уходит и кто остается?

- Только после заключительного матча вы все узнаете. Но ничего глобального не будет. Больше шести игроков я в трансферные окна в команду не беру. Рассчитываю на приобретение четырех – пяти качественных футболистов, которые изменят качество игры.

- Ваша зарплата увеличится с выходом в РПЛ?

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- У меня контракт на пять лет, и там очень хорошие цифры.

- Повышения в классе тоже учитывается?

- Безусловно. Есть определенные бонусы.

- Кто самый недооцененный игрок в «Химках»?

- Очень мало говорят о наших крайних защитниках Исаенко, Степанове, Юзепчуке, Скворцове, Кулишеве. Это ребята, которые проделывают огромный объем работы, что является спецификой нашей игры. А лавров им достается меньше, потому что они мало забивают и голевых пасов отдают. На последнем рубеже они тоже редко оказываются, и получается, что их черновую работу мало кто замечает. Они несут очень большую двигательную нагрузку.

- Наверняка в РПЛ будете стать цель выше, чем сохранение прописки?

- Когда пройдет предсезонная подготовка и комплектация команды, тогда и будут определяться цели. Я не привык к абстрактным разговорам.

- Кто выиграет Кубок России - «Балтика» или «Зенит»?

- Безусловно, фаворитом является «Зенит». Но Кубок интересен тем, что там часто бывают сюрпризы.

Елена Григорьевская