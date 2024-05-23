Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги сезона в ФНЛ, а также рассказал о предстоящей трансферной кампании клуба.
- Поделитесь эмоциями от выхода в РПЛ. Для вас это наверняка особенное событие, тем более что «Химки» не без труда заработали повышение в классе.
- Я рад, что мы вышли в РПЛ, а насколько это тяжело, мы поймем через какое-то время. А сейчас больше радости, воодушевления и стремления сыграть заключительный матч чемпионата против «Черноморца» удачно.
- Насколько важно для вас занять первое место или задача решена и можно расслабиться?
- Решена задача-минимум. Но, мне кажется, для любого спортсмена существует только первое место.
- Зимой вы говорили, что единственная проблема, которая высвечивается - не смогли купить нападающего. Это будет главная трансферная цель на лето?
- Именно такая задача и стоит.
- Сколько сейчас вариантов на карандаше?
- Селекционный отдел просматривает десятки форвардов, и мне каждый день приносят по две – три фамилии нападающих.
- Свои пожелания по форвардам вы им высказываете?
- Там не то, что пожелания, есть четкие запросы по всем характеристикам. Это очень глубокая работа, а не вопрос: понравился игрок или не понравился.
- Есть кандидат номер один?
- Есть кандидаты, с которыми мы ведем переговоры. Просто не каждый игрок готов ехать в Россию, запросы не каждого футболиста мы можем удовлетворить. И потом, не каждый хороший футболист подходит под наш стиль игры. Иногда хорошего игрока мы пытаемся гипотетически встроить по его статистическим характеристикам в наш стиль и не всегда уверены, что он подойдет нашему клубу.
- Вы говорили о легионерах. А российские форварды есть на карандаше?
- Конечно. А вы знаете многих российских нападающих?
- Одного можно назвать – это Дзюба.
- Вы знаете его зарплату? Думаете, мы можем скинуться все вместе и взять одного Дзюбу?
- В недавнем интервью бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», сказал, что с финансами проблем нет и резервы на трансферы имеются. Дзюба может стать самым высокооплачиваемым игроком вашей команды, в этом нет ничего такого.
- Вы считаете, это нормально?
- Если он будет приносить пользу. В каждой команде есть дорогостоящие лидеры.
- В моих командах я не позволяю большого дисбаланса в зарплатах для того, чтобы команда была единым целым. Ни один футболист, даже Месси, хотя он иногда делает разницу, не сделает из простого коллектива победоносный. Хотя Месси – может быть, и сделает. Это исключение.
- Получается, каких-то топовых игроков мы не увидим в «Химках»?
- А Терехов не топ?
- Он уже в команде, а мы говорим об усилении.
- Но мы же увидели его здесь. Значит, и других можем у нас увидеть.
- У вас по всем игрокам уже есть понимание, кто уходит и кто остается?
- Только после заключительного матча вы все узнаете. Но ничего глобального не будет. Больше шести игроков я в трансферные окна в команду не беру. Рассчитываю на приобретение четырех – пяти качественных футболистов, которые изменят качество игры.
- Ваша зарплата увеличится с выходом в РПЛ?
- У меня контракт на пять лет, и там очень хорошие цифры.
- Повышения в классе тоже учитывается?
- Безусловно. Есть определенные бонусы.
- Кто самый недооцененный игрок в «Химках»?
- Очень мало говорят о наших крайних защитниках Исаенко, Степанове, Юзепчуке, Скворцове, Кулишеве. Это ребята, которые проделывают огромный объем работы, что является спецификой нашей игры. А лавров им достается меньше, потому что они мало забивают и голевых пасов отдают. На последнем рубеже они тоже редко оказываются, и получается, что их черновую работу мало кто замечает. Они несут очень большую двигательную нагрузку.
- Наверняка в РПЛ будете стать цель выше, чем сохранение прописки?
- Когда пройдет предсезонная подготовка и комплектация команды, тогда и будут определяться цели. Я не привык к абстрактным разговорам.
- Кто выиграет Кубок России - «Балтика» или «Зенит»?
- Безусловно, фаворитом является «Зенит». Но Кубок интересен тем, что там часто бывают сюрпризы.
Елена Григорьевская
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