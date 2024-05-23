Защитник «Химок» Юрий Журавлёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от выхода команды в РПЛ и своем будущем.

- Какие эмоции после выхода команды в РПЛ?

- Только положительные. Мы сделали свое дело, и все этому рады. Когда играли дома с «Арсеналом», уже было понятно, что выходим в РПЛ. Думаю, решающую роль в нашем успехе сыграло сплочение коллектива и качественный разбор соперника.

- Какой отрезок чемпионата был самым сложным?

- Было много неудобных матчей, в которых могла победить любая из команд. В этой лиге не бывает легко.

- Зимой не купили нападающего, хотя команде нужен был забивной форвард. Сейчас в СМИ называют некоторые громкие фамилии. Например, Артём Дзюба. Что об этом думаете?

- Посмотрим летом, что будет. Это вопрос к руководству клуба.

- Как оцениваете уровень ФНЛ? Он вырос или упал?

- Уровень хороший, лига боеспособная. Здесь могут развиваться молодые парни, и взрослые ребята могут решать свои задачи.

- В РПЛ будете бороться за сохранение прописки?

- Как сказал тренер, летом мы соберемся и будем обсуждать задачи на следующий сезон. Если говорить о более высоких целях, все будет зависеть от подготовки, от психологии. Может, у нас на сборах будет больше матчей. Мы пока не знаем.

- Наверняка читаете в прессе информацию по поводу возможного прихода в команду Дзюбы, Джикии, Гилерме. Какой слух удивил больше всего?

- Ничему не удивляюсь. Ну, придет, допустим, Джикия и придет. В любом случае какое-то усиление у «Химок» должно быть.

- Какие у вас планы на следующий сезон?

- У меня аренда до зимы. Пока я остаюсь в команде, а дальше будет решать тренерский штаб. Буду нужен – останусь, нет – стану искать другие варианты.

- Довольны своим сезоном?

- Он получился скомканным, и в «Торпедо», и в «Химках». Здесь тоже то играю, то не играю.

Реклама

- За «Торпедо» пристально следите? Почему у него такие результаты?

- Там сменилось три тренера. Команду штормило. От этого и такие результаты.

Елена Григорьевская