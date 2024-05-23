«Арсенал» обеспечил себе финиш на четвёртой позиции в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. При этом команда могла не быть допущена к стыковым играм за право выступить в Премьер-лиге после того, клуб не получил лицензию от Российского футбольного союза.

После получения дополнительной документации комиссия по лицензированию пересмотрела заявку «Арсенала». В итоге «канониры» получили лицензию, которая позволяет выступать в Премьер-лиге в следующем сезоне. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Кто будет соперником «Арсенала» в стыковых играх, станет известно позже.