Беляев объяснил, почему у Кононова не получается после «Спартака»

Экс-игрок тульского «Арсенала» Максим Беляев ответил на вопрос, почему у Олега Кононова не складывается тренерская карьера после увольнения из «Спартака».
«Ему нужно собрать свою команду, как получилось в Туле. Кононов понимал, какую игру хочет построить, и набирал под нее футболистов», — заявил Беляев «Чемпионату».
По мнению защитника, если бы у Кононова была такая возможность в «Торпедо», то у него все бы получилось.
После «Спартака» Кононов возглавлял «Ригу», тульский «Арсенал» и «Сатурн». Сейчас 58-летний тренер работает в «Торпедо».
После 33 туров «Торпедо» занимает десятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 44 очка.
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