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Мелбет-Первая лига

Беляев объяснил, почему у Кононова не получается после «Спартака»

23 Мая 2024 • 17:05 Комментировать (1)
Ленинградец
...
Торпедо Москва
25.05 13:00

Экс-игрок тульского «Арсенала» Максим Беляев ответил на вопрос, почему у Олега Кононова не складывается тренерская карьера после увольнения из «Спартака».

«Ему нужно собрать свою команду, как получилось в Туле. Кононов понимал, какую игру хочет построить, и набирал под нее футболистов», — заявил Беляев «Чемпионату».

По мнению защитника, если бы у Кононова была такая возможность в «Торпедо», то у него все бы получилось.

После «Спартака» Кононов возглавлял «Ригу», тульский «Арсенал» и «Сатурн». Сейчас 58-летний тренер работает в «Торпедо».

После 33 туров «Торпедо» занимает десятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 44 очка.

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Торпедо Москва Максим Беляев Олег Кононов ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
23 Мая 2024 в 17:14
ай пинжак мине не был
патирял у кабаке
сичас каждый шакал пинжак носит...
дайти заработаць на бриони.. )))
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