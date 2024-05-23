Беляев объяснил, почему у Кононова не получается после «Спартака»

Экс-игрок тульского «Арсенала» Максим Беляев ответил на вопрос, почему у Олега Кононова не складывается тренерская карьера после увольнения из «Спартака».

«Ему нужно собрать свою команду, как получилось в Туле. Кононов понимал, какую игру хочет построить, и набирал под нее футболистов», — заявил Беляев «Чемпионату».

По мнению защитника, если бы у Кононова была такая возможность в «Торпедо», то у него все бы получилось.

После «Спартака» Кононов возглавлял «Ригу», тульский «Арсенал» и «Сатурн». Сейчас 58-летний тренер работает в «Торпедо».

После 33 туров «Торпедо» занимает десятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 44 очка.