КДК наказал Калешина за оскорбления судей

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес решение по поводу ситуации с тренером «Алании» Евгением Калешиным. В последнем матче он получил красную карточку за оскорбления судей.

Для Калешина это рецидив – осенью его уже наказывали за оскорбления судей. КДК учёл этот момент, как и то, что тренер «Алании» признал вину и извинился. В итоге Калешин получил дисквалификацию на один месяц со штрафом в 150 тысяч рублей.

Отметим, что «Алания» на текущий момент занимает девятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. В последнем туре первенства команда будет играть против «Динамо» из Махачкалы.