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Известна зарплата футболистов махачкалинского «Динамо»

22 Мая 2024 • 20:20 Комментировать

Опубликованы данные о зарплатах игроков махачкалинского «Динамо».

Как передаёт Vprognoze.ru, клуб, обеспечивший себе участие в РПЛ в следующем сезоне, будет иметь самым минимальный бюджет из всех клубов Высшей лиги. Самая большая ежемесячная зарплата из числа футболистов составляет не более 250 тысяч рублей.

Напомним, махачкалинская команда впервые в своей истории вышла в РПЛ.

Президент «Динамо» Гаджи Гаджиев ранее сообщил сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», что бюджет махачкалинского клуба будет увеличен примерно на 40 процентов.

Отметим, что «Динамо» вышло в РПЛ со второго места в Первой лиге.

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Динамо Махачкала
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