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Мелбет-Первая лига

Дмитрий Черышев продолжит тренировать «Шинник» официально

22 Мая 2024 • 17:29 Комментировать

Клуб первой половины турнирной таблицы Мелбет-Первой лиги, ярославский «Шинник» и главный тренер команды Дмитрий Черышев договорились о новом контракте. Таким образом, специалист продолжит работать в ярославском клубе.

«Сегодня футбольный клуб «Шинник» и главный тренер команды Дмитрий Николаевич Черышев достигли договоренности о продолжении сотрудничества! Вместе мы сила! Впереди новые победы!», - гласит заявление пресс-службы клуба.

Черышев пришёл в «Шинник» минувшей зимой. Сейчас клуб под его руководством за один тур до конца сезона в лиге идёт на седьмом месте с 48 баллами.

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Дмитрий Черышев
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