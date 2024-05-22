Клуб первой половины турнирной таблицы Мелбет-Первой лиги, ярославский «Шинник» и главный тренер команды Дмитрий Черышев договорились о новом контракте. Таким образом, специалист продолжит работать в ярославском клубе.

«Сегодня футбольный клуб «Шинник» и главный тренер команды Дмитрий Николаевич Черышев достигли договоренности о продолжении сотрудничества! Вместе мы сила! Впереди новые победы!», - гласит заявление пресс-службы клуба.

Черышев пришёл в «Шинник» минувшей зимой. Сейчас клуб под его руководством за один тур до конца сезона в лиге идёт на седьмом месте с 48 баллами.