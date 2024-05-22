Раскрыто будущее Евгения Калешина на посту главного тренера владикавказской «Алании».

Как стало известно «Матч ТВ», 45-летний специалист, скорее всего, покинет «Аланию» после окончания текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги.

Напомним, Калешин встал у руля клуба в конце прошлого года, когда был уволен из «Акрона». Действующий трудовой договор тренера с «Аланией» рассчитан до середины 2027 года.

По итогам 33 сыгранных туров «Алания» располагается на девятой позиции в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, имея в копилке 46 очков.

В заключительном туре подопечные Калешина примут махачкалинское «Динамо». Игра пройдет 25 мая, начало — в 13:00 по мск.