Губерниев: «К агентам миллион вопросов»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на желание главного тренера «Алании» Евгения Калешина организовать профсоюз тренеров и убрать агентов из футбольных процессов.

«К агентам миллион вопросов, как и к футболистам, тренерам, комментаторам. Если есть какие-то конкретные замечания по поводу работы, то их надо приводить в удобоваримую форму и озвучивать людям», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

После 33 туров Мелбет-Первой лиги «Алания» Калешина занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 46 очков. Свой заключительный матч в текущем сезоне владикавказцы проведут 25 мая против махачкалинского «Динамо».