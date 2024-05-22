Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Губерниев: «К агентам миллион вопросов»

22 Мая 2024 • 13:15 Комментировать
Алания
...
Динамо Махачкала
25.05 13:00

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на желание главного тренера «Алании» Евгения Калешина организовать профсоюз тренеров и убрать агентов из футбольных процессов.

«К агентам миллион вопросов, как и к футболистам, тренерам, комментаторам. Если есть какие-то конкретные замечания по поводу работы, то их надо приводить в удобоваримую форму и озвучивать людям», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

После 33 туров Мелбет-Первой лиги «Алания» Калешина занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 46 очков. Свой заключительный матч в текущем сезоне владикавказцы проведут 25 мая против махачкалинского «Динамо».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Алания Евгений Калешин Дмитрий Губерниев ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 22 Мая
14:24
Калешин покинет «Аланию» — источник
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АЛАНИЯ ДИНАМО МАХАЧКАЛА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Карпин назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне Анчелотти отреагировал на четыре пропущенных гола Луниным перед финалом Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сравнялся с «Манчестер Юнайтед» по количеству чемпионских титулов в АПЛ в XXI веке Гвардиола высказался после исторического чемпионства «Манчестер Сити» Только два тренера могут возглавить «Манчестер Юнайтед» - названы имена Гвардиола прокомментировал уход Клоппа из «Ливерпуля» Назван лучший тренер сезона АПЛ – это не Гвардиола и даже не Артета Клопп скандировал имя следующего тренера «Ливерпуля» Гюлер может уйти из «Реала» - назван возможный клуб игрока Нападающий «Ливерпуля» Салах намекнул, где будет играть в новом сезоне
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Аллегри: «Если я уйду из «Ювентуса», то оставлю после себя сильную команду» Голевые подвиги Левандовски и Педри гарантировали «Барселоне» второе место в Ла Лиге
Спортивные новости
Стали известны четвертьфинальные пары чемпионата мира-2024 Канада обыграла Чехию и стала победителем группы А на чемпионате мира по хоккею Как сильно на российский хоккей влияет отсутствие национальной сборной на чемпионате мира «Эдмонтон» в седьмом матче обыграл «Ванкувер» и вышел в финал Западной конференции НХЛ Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Мая
14:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
Калешин покинет «Аланию» — источник слухи
13:15 · Россия. Мелбет-Первая лига
Губерниев: «К агентам миллион вопросов»
11:23 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Химок» Талалаев: «После того, как закончим чемпионат, мы встретимся с представителем Джикии»
10:40 · Россия. Мелбет-Первая лига
Талалаев: «Сомнений не было, что «Химки» выйдут в РПЛ»
08:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
Газизов: «Динамо» Махачкала будет штурмовать РПЛ»
21 Мая
23:25 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Шиннике» довольны Дмитрием Черышевым, клуб предложил ему новый контракт
19:38 · Россия. Премьер-лига
Талалаев – о «Химках»: «Мы собрали игроков голодных до футбола»
17:23 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Химкам» и махачкалинскому «Динамо» необходимы усиления»
15:13 · Россия. Премьер-лига
«Химки» могут подписать вратаря «Спартака» слухи
11:31 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» нашёл усиление в «Шиннике» 1 эксклюзив
11:23 · Россия. Премьер-лига
На защитника «Спартака» Джикию появился новый претендент
20 Мая
23:55 · Россия. Премьер-лига
Булыкин доволен вышедшими в РПЛ командами
23:06 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» уверены в дальнейшем сотрудничестве с Талалаевым
22:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
Шаронов: «Надеюсь, что «СКА-Хабаровск» рано или поздно вернётся в РПЛ»
22:51 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев назвал задачу махачкалинского «Динамо» на сезон
Все новости
Рекомендуем