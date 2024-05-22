Талалаев: «Сомнений не было, что «Химки» выйдут в РПЛ»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал выход своей команды в РПЛ.

По словам специалиста, он не сомневался в том, что его команде удастся выйти в Премьер-лигу.

«У нас были возможности, хорошие и качественные футболисты и стремление всех руководителей, игроков и тренерского штаба. Сомнений не было, но чемпионат оказался труднее, чем пять лет назад, когда мы в тот раз выводили «Химки», — цитирует Талалаева «Чемпионат».

Напомним, за один тур до конца текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Химки» возглавляют турнирную таблицу, опережая второе махачкалинское «Динамо» на два очка.