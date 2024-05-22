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Мелбет-Первая лига

Талалаев: «Сомнений не было, что «Химки» выйдут в РПЛ»

22 Мая 2024 • 10:40 Комментировать
Химки
...
Черноморец Нв
25.05 13:00

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал выход своей команды в РПЛ.

По словам специалиста, он не сомневался в том, что его команде удастся выйти в Премьер-лигу.

«У нас были возможности, хорошие и качественные футболисты и стремление всех руководителей, игроков и тренерского штаба. Сомнений не было, но чемпионат оказался труднее, чем пять лет назад, когда мы в тот раз выводили «Химки», — цитирует Талалаева «Чемпионат».

Напомним, за один тур до конца текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Химки» возглавляют турнирную таблицу, опережая второе махачкалинское «Динамо» на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев

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Сегодня, 22 Мая
11:23 · Россия. Премьер-лига
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