Газизов: «Динамо» Махачкала будет штурмовать РПЛ»

«У нас самая молодая команда, которая идёт в РПЛ не отбывать номер. Мы идём побеждать. Я уверен, что Махачкала в РПЛ надолго. Будем штурмовать РПЛ. У нас есть понимание, как действовать», - передает слова Газизова «Чемпионат».