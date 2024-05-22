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Мелбет-Первая лига

Газизов: «Динамо» Махачкала будет штурмовать РПЛ»

22 Мая 2024 • 08:58 Комментировать

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился мыслями о выходе команды в Премьер-лигу.

«У нас самая молодая команда, которая идёт в РПЛ не отбывать номер. Мы идём побеждать. Я уверен, что Махачкала в РПЛ надолго. Будем штурмовать РПЛ. У нас есть понимание, как действовать», - передает слова Газизова «Чемпионат».

Напомним, что махачкалинский клуб досрочно завоевал путевку в Российскую премьер-лигу, занимая второе место в Мелбет-Первой лиге. В последнем матче сезона «Динамо» на выезде померяется силами с владикавказской «Аланией».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала Шамиль Газизов
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