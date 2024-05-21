Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

В «Шиннике» довольны Дмитрием Черышевым, клуб предложил ему новый контракт

21 Мая 2024 • 23:25 Комментировать

Ярославский «Шинник», клуб Мелбет-Первой лиги предложил главному тренеру команды Дмитрию Черышеву новое трудовое соглашение. Такой новостью делится инсайдер Сергей Ильёв в личном телеграм-канале.

Как добавляет источник, сейчас стороны договариваются по условиям договора.

«Всё решится на Попечительском совете клуба. Думаю, положительно», - заключил Ильёв.

Отметим, что «Шинник» весной при Черышеве совершил великолепный скачок вверх. Команда могла даже зацепиться за стыковые матчи – не хватило нескольких очков. Сейчас у ярославцев седьмое место и 48 баллов.

В Премьер-лиге в последний раз «Шинник» был в 2008 году.

Тренер «Шинника» Черышев провёл матч с «Акроном» с иконой в руках

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Шинник Дмитрий Черышев
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне Стало известно, где Джикия продолжит карьеру Карпин назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне «Бавария» приняла решение по Зидану «Манчестер Сити» сравнялся с «Манчестер Юнайтед» по количеству чемпионских титулов в АПЛ в XXI веке Анчелотти отреагировал на четыре пропущенных гола Луниным перед финалом Лиги чемпионов Тренер «Ливерпуля» Клопп сделал заявление о будущем Клопп назвал лучшего тренера мира Гвардиола высказался после исторического чемпионства «Манчестер Сити» Морган - о Клоппе: «Одно чемпионство за 8 лет не делает его великим для АПЛ»
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Спортивные новости
Канада обыграла Чехию и стала победителем группы А на чемпионате мира по хоккею Как сильно на российский хоккей влияет отсутствие национальной сборной на чемпионате мира «Эдмонтон» в седьмом матче обыграл «Ванкувер» и вышел в финал Западной конференции НХЛ Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР Немков высказался о победе Усика над Фьюри Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Мая
23:25 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Шиннике» довольны Дмитрием Черышевым, клуб предложил ему новый контракт
19:38 · Россия. Премьер-лига
Талалаев – о «Химках»: «Мы собрали игроков голодных до футбола»
17:23 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Химкам» и махачкалинскому «Динамо» необходимы усиления»
15:13 · Россия. Премьер-лига
«Химки» могут подписать вратаря «Спартака» слухи
11:31 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» нашёл усиление в «Шиннике» 1 эксклюзив
11:23 · Россия. Премьер-лига
На защитника «Спартака» Джикию появился новый претендент
20 Мая
23:55 · Россия. Премьер-лига
Булыкин доволен вышедшими в РПЛ командами
23:06 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» уверены в дальнейшем сотрудничестве с Талалаевым
22:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
Шаронов: «Надеюсь, что «СКА-Хабаровск» рано или поздно вернётся в РПЛ»
22:51 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев назвал задачу махачкалинского «Динамо» на сезон
22:15 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев рассказал, где махачкалинское «Динамо» проведёт сборы перед сезоном РПЛ
21:52 · Россия. Мелбет-Первая лига
Газизов: «Бердыев дал команде победное движение, а мы его продолжили»
21:47 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Желаю «Химкам» хотя бы побороться за выживание в новом сезоне»
21:42 · Россия. Премьер-лига
Газизов – первый руководитель, который вывел в РПЛ два клуба
21:33 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Акроне» разочарованы попаданием в стыковые матчи
Все новости
Рекомендуем