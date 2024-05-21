В «Шиннике» довольны Дмитрием Черышевым, клуб предложил ему новый контракт

Ярославский «Шинник», клуб Мелбет-Первой лиги предложил главному тренеру команды Дмитрию Черышеву новое трудовое соглашение. Такой новостью делится инсайдер Сергей Ильёв в личном телеграм-канале.

Как добавляет источник, сейчас стороны договариваются по условиям договора.

«Всё решится на Попечительском совете клуба. Думаю, положительно», - заключил Ильёв.

Отметим, что «Шинник» весной при Черышеве совершил великолепный скачок вверх. Команда могла даже зацепиться за стыковые матчи – не хватило нескольких очков. Сейчас у ярославцев седьмое место и 48 баллов.

В Премьер-лиге в последний раз «Шинник» был в 2008 году.

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