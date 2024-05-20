Газизов: «Бердыев дал команде победное движение, а мы его продолжили»

Махачкалинское «Динамо», вышедшее в РПЛ по итогу текущего сезона Мелбет-Первой лиги начинало этот сезон совсем с другим главным тренером. Возглавлял клуб Курбан Бердыев, покинувший Махачкалу минувшей зимой.

Гендиректор «Динамо» Шамиль Газизов адресовал Бердыеву благодарность за помощь в выходе клуба в элиту.

«Спасибо игрокам, тренерскому штабу во главе с Хасанби Эдуардовичем Биджиевым, а также Курбану Бекиевичу Бердыеву, он дал команде это победное движение, а мы его продолжили», - говорит Газизов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что благодаря осечке «Акрона» в Туле «Динамо» уже никак не опустится ниже второго места в турнирной таблице первенства.