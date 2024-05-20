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В «Акроне» разочарованы попаданием в стыковые матчи

20 Мая 2024 • 21:33 Комментировать

Алексей Власов, гендиректор тольяттинского «Акрона» весьма разочарован тем, что его клуб попал лишь в стыковые матчи за право сыграть в РПЛ, а не вышел в элиту футбола напрямую.

«Мы хотели выйти в РПЛ напрямую, старались это сделать. Стыки — неплохой результат, но не тот, на который рассчитывали, как на основной», - говорит Власов телеканалу «Матч ТВ».

Как добавил функционер, «Акрон» сыграет свой домашний стыковой матч в Жигулёвске.

«Мы и на Кубок России играли здесь. Смысла переноса не вижу», - добавил Власов.

«Акрон», напомним, вечером понедельника минимально проиграл «Арсеналу» из Тулы в гостях. Это позволило «Динамо» из Махачкалы и «Химкам» подняться в РПЛ досрочно.

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Евро-Футбол.Ру,
Акрон Алексей Власов
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