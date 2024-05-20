«Торпедо» ушло от поражения в матче с «Шинником»

33-й тур Мелбет-Первой лиги финишировал матчем середняков, «Торпедо» против «Шинника». В дебюте Артём Малахов получил свободное пространство перед воротами, решение пробить сходу себя не оправдало - промах. Шанс у Игоря Андреева, который от центрального круга рванул к штрафной, его удар в угол был парирован.

Сразу после перерыва Даниил Шамкин слабо отыграл назад, Василий Алейников перехватил мяч, умчался к воротам и открыл счет - 0:1. Под конец игры Георгий Гонгадзе дважды бил с десятка метров, сначала попадание в голкипера, а через пару минут с передачи Ираклия Манелова всё получилось - 1:1.

«Шинник» делит шестое место, соперник - 10-й.