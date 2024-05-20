«Торпедо» ушло от поражения в матче с «Шинником»

33-й тур Мелбет-Первой лиги финишировал матчем середняков, «Торпедо» против «Шинника». В дебюте Артём Малахов получил свободное пространство перед воротами, решение пробить сходу себя не оправдало - промах. Шанс у Игоря Андреева, который от центрального круга рванул к штрафной, его удар в угол был парирован.
Сразу после перерыва Даниил Шамкин слабо отыграл назад, Василий Алейников перехватил мяч, умчался к воротам и открыл счет - 0:1. Под конец игры Георгий Гонгадзе дважды бил с десятка метров, сначала попадание в голкипера, а через пару минут с передачи Ираклия Манелова всё получилось - 1:1.
«Шинник» делит шестое место, соперник - 10-й.
Протокол игры
|52'Алейников Василий (0:1)
|(1:1) Гонгадзе Георгий79'
Ботнарь Виталий•Шевченко Глеб•Иваньков Александр II65' (Чурич Марио (65') •Кузьмичёв Иван•Бородин Сергей Алексеевич•Манелов Ираклий62' (Костин Андрей (62') •Москвичёв Владимир62' (Лебеденко Игорь (62') •Роганович Боян•Стефанович Илья62' (Горбунов Игорь (62') •Червяков Руслан•Шамкин Даниил75' (Гонгадзе Георгий (75')
Довбня Александр•Семёнов Андрей Игоревич•Загре Бен Азиз•Валиахметов Эдуард 81'90' (Яковлев Михаил (90') •Алейников Василий• 86'Гогуа Седрик• 89'Малахов Артём69' (Рубцов Илья (69') •Сухомлинов Данила59' (Поляков Максим (59') •Зинков Вячеслав•Андреев Игорь69' (Котин Никита (69') •Саусь Владислав59' (Самойлов Дмитрий (59')
20 мая.
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