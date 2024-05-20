Талалаев – о «Кубани»: «Клуб с такой историей должен быть в РПЛ»

Андрей Талалаев, главный тренер «Химок» высказался о сопернике своей команды в этот понедельник. Химчане гостили на юге, у «Кубани», которая на прошлой неделе официально вылетела из Мелбет-Первой лиги.

По мнению Талалаева, такие клубы как «Кубань» должны играть в РПЛ.

«Мы прибыли в такой город, было такое внимание к нам, нас встречали болельщики «Кубани», фотографировались с нашими игроками. Приехали на стадион, тут всё так знакомо. Клуб с историей, как у «Кубани», должен играть в Российской премьер‑лиге», - делится Талалаев с «Матч ТВ».

Ранее Талалаев обратился к болельщикам в связи с выходом своей команды в РПЛ год спустя после вылета.