Радимов: «Мы давно ждали Махачкалу в РПЛ, ещё со времён «Анжи»

Владислав Радимов, бывший игрок «Зенита» и сборной России отреагировал на повышение в классе махачкалинского «Динамо». Клуб точно не опустится ниже второго места за оставшийся, 34-й тур Мелбет-Первой лиги.

«Махачкалу мы давно ждали в РПЛ. Еще со времен «Анжи» помним, как там болеют болельщики. Думаю, для них это большой праздник», - делится Радимов с телеканалом «Матч ТВ».

Ранее на повышение в классе своей команды отреагировал Шамиль Газизов, гендиректор «Динамо».

Играть, к слову, в РПЛ клуб планирует на «Анжи Арене» - это стадион в Каспийске, который в своей истории уже видел матчи Премьер-лиги с 2012 года.