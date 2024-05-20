Талалаев обратился к болельщикам «Химок» в связи с выходом в РПЛ

Подмосковные «Химки» вечером понедельника официально пробились в РПЛ. Это стало реальностью после осечки «Акрона» в гостях с тульским «Арсеналом».

Андрей Талалаев, рулевой «Химок» в связи с таким радостным поводом обратился к болельщикам подмосковного коллектива.

«Поздравляю болельщиков, руководителей, футболистов с выходом РПЛ. Была высока цена ошибки — играли с напряжением, нервозностью. «Кубани» было полегче, результат не давил. Отдачей, стремлением, желанием удовлетворен», - делится Талалаев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что вечером понедельника химчане параллельно матчу «Акрона» и «Арсенала» играли в гостях с «Кубанью». Аутсайдера лиги «Химки» победили минимально. Виктория подарила клубу 63 очка и чистое первое место перед последним туром.