В тульском «Арсенале» делают всё возможное для лицензии на участие в стыковых матчах

Тульский «Арсенал» вечером понедельника в рамках Мелбет-Первой лиги обыграл «Акрон» из Тольятти дома. Виктория над прямым конкурентом ознаменована со счётом 1:0, автором мяча стал Джонатан Окоронкво.

Александр Зотов, гендиректор «оружейников» рассказал о работе, которую клуб ведёт для участия в стыках. На данный момент у «Арсенала» пока что нет лицензии от РФС.

«Мы работаем над этим вопросом, работа ведется колоссальная. Очень хочу, чтобы Тула получила возможность сыграть в стыковых матчах», - говорит Зотов «Матч ТВ».

Напомним, что благодаря победе над «Акроном» «Арсенал» набрал 55 баллов, у клуба четвёртое место турнирной таблицы.