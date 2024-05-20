Газизов: «Эмоции зашкаливают, команда и тренерский штаб – большие молодцы»

Шамиль Газизов, гендиректор махачкалинского «Динамо» поделился свежим комментарием после выхода его команды в РПЛ.

«Эмоции зашкаливают! Это супер! Команда и тренерский штаб — большие молодцы. Самое главное — это достижение болельщиков. Мы собрали на последнем матче 22 тысячи болельщиков. В Дагестане любят футбол, и он здесь побеждает», - говорит Газизов для «Чемпионата».

Напомним, что благодаря осечке «Акрона» с тульским «Арсеналом» динамовцы стали абсолютно недосягаемыми для конкурентов ниже второго места в таблице и оформили исторический для клуба выход в элитный дивизион.

«Динамо» из Махачкалы впервые в истории выступит в топ-дивизионе