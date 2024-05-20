Уже два клуба из трёх возможных в концовке сезона распрощались с Мелбет-Первой лигой. На прошлой неделе турнир покинул его главный аутсайдер, краснодарская «Кубань». А вечером понедельника после неудачного матча с прямым конкурентом, «Соколом» вылететь пришлось астраханскому «Волгарю». Волжане никак не поднимутся выше 17 места, но и ниже за оставшийся, 34-й тур не упадут.

На опасном 16 месте сейчас идёт «Лениградец», у питерского клуба 34 балла. 15 место – у «Черноморца» из Новороссийска и 35 баллов, 14 место и столько же очков – у саратовского «Сокола».

В 34 туре «Ленинградцу» предстоит сыграть дома с «Торпедо», «Черноморцу» в гостях с «Химками», а «Соколу» - в гостях с «КАМАЗом».