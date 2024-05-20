«Ленинградец» вырвал победу в матче с «Нефтехимиком» и сохраняет шансы на выживание

В предпоследнем туре Мелбет-Первой лиги рискующий досрочно вылететь «Ленинградец» гостил у «Нефтехимика», бросившего играть. Встреча началась с грубейшей ошибки Никиты Карабашева, вратарь пытался «погасить свечу» после углового, и от его рук мяч оказался в сетке - 1:0. Еще корнер, Даниил Сагуткин головой расстреливал ворота, и голкипер чудом выручил. После подачи справа Руслан Апеков головой пробил результативно - 1:1. Рашид Магомедов с 20 метров стрелял под перекладину, парировано. Данила Емельянов с линии штрафной с рикошетом направил мяч рядом со штангой. Ближе к концу игры гости убегали 3 в 1 и не смогли разыграть мяч до верного. Перед финальным свистком Виталий Жиронкин слева ворвался в штрафную и поразил дальний угол - 1:2.

Этот успех улучшил шансы «Ленинградца» на спасение. Команда все еще в зоне вылета, но проигрывает только одно очко «Соколу» и «Черноморцу».