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Мелбет-Первая лига

«Волгарь» покидает Первую лигу, уступив конкурентам из «Сокола»

20 Мая 2024 • 19:55 Комментировать
Сокол
1:0
Волгарь
окончен

В предпоследнем туре Мелбет-Первой лиги «Сокол» принимал конкурента в борьбе за выживание, «Волгарь». В дебюте после углового в сутолоке смог пробить Аслан Дудиев, и мяч на ленточке остановил защитник. В начале второго тайма Артём Максименко получил передачу в штрафную и в борьбе с разворота метко пробил - 1:0.

Этот гол позволил «Соколу» победить и с 35 очками делить 14-е место, а вот соперник вылетает из Первой лиги.

Протокол игры  
Сокол1:0Волгарь
(1:0) Максименко Артём49'  
Косаревский ПётрГудков ЯнПлиев ЗаурбекДудиев Аслан 78' (Молодцов Артём ( 78') Сериков ИльяЗабелин ПавелМальцев МихаилАзаров Владимир 74' (Бабаев Владлен ( 74') Сасин Дмитрий 78' (Козловский Никита ( 78') Максименко АртёмСамко Владислав 87' (Евдокимов Андрей ( 87')
Запасные: Камышев ИльяМаньков НикитаКрайков ТимурОзманов ДавидЛеонтьев ИгорьАбазов АстемирИвахнов МатвейБатырев Амир
Смирнов ОлегГилязетдинов Артур 67' (Ушатов Кирилл ( 67') Хомуха ИванОбивалин СергейШляков Евгений  28'Шайхтдинов ДамирПавлишин Алексей 67' (Полубояринов Данил ( 67') Клёнкин Данил 60' (Лесников Дмитрий ( 60') Атабаев Эрбол 75' (Жамалетдинов Тимур ( 75') Косарев Кирилл 46' (Ткачук Денис ( 46') Кротов Вячеслав  90'
Запасные: Кривохижин ЕлисейМаляров НикитаЯмпольский ВладиславШакуро Павел
20 мая.

 

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