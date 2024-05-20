«Волгарь» покидает Первую лигу, уступив конкурентам из «Сокола»

В предпоследнем туре Мелбет-Первой лиги «Сокол» принимал конкурента в борьбе за выживание, «Волгарь». В дебюте после углового в сутолоке смог пробить Аслан Дудиев, и мяч на ленточке остановил защитник. В начале второго тайма Артём Максименко получил передачу в штрафную и в борьбе с разворота метко пробил - 1:0.
Этот гол позволил «Соколу» победить и с 35 очками делить 14-е место, а вот соперник вылетает из Первой лиги.
Протокол игры
|(1:0) Максименко Артём49'
Косаревский Пётр•Гудков Ян•Плиев Заурбек•Дудиев Аслан78' (Молодцов Артём (78') •Сериков Илья•Забелин Павел•Мальцев Михаил•Азаров Владимир74' (Бабаев Владлен (74') •Сасин Дмитрий78' (Козловский Никита (78') •Максименко Артём•Самко Владислав87' (Евдокимов Андрей (87')
Смирнов Олег•Гилязетдинов Артур67' (Ушатов Кирилл (67') •Хомуха Иван•Обивалин Сергей•Шляков Евгений• 28'Шайхтдинов Дамир•Павлишин Алексей67' (Полубояринов Данил (67') •Клёнкин Данил60' (Лесников Дмитрий (60') •Атабаев Эрбол75' (Жамалетдинов Тимур (75') •Косарев Кирилл46' (Ткачук Денис (46') •Кротов Вячеслав 90'
20 мая.
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