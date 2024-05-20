«Волгарь» покидает Первую лигу, уступив конкурентам из «Сокола»

В предпоследнем туре Мелбет-Первой лиги «Сокол» принимал конкурента в борьбе за выживание, «Волгарь». В дебюте после углового в сутолоке смог пробить Аслан Дудиев, и мяч на ленточке остановил защитник. В начале второго тайма Артём Максименко получил передачу в штрафную и в борьбе с разворота метко пробил - 1:0.

Этот гол позволил «Соколу» победить и с 35 очками делить 14-е место, а вот соперник вылетает из Первой лиги.