«Химки» обыграли «Кубань», отпраздновав выход в Премьер-лигу

Вылетевшая из Мелбет-Первой лиги «Кубань» принимала «Химки», которые сегодня собирались оформить повышение в классе. В середине первого тайма Александр Руденко заработал пенальти. Удар в левый угол ворот, и голкипер все же не дотянулся - 0:1. Бутта Магомедов эффектно убрал защитника и едва не попал в угол. Александр Смирнов едва не сравнял, мяч направлен над вратарем, но и над воротами.
В итоге «Кубань» остается последней, «Химки» лидируют и досрочно вышли в Премьер-лигу.
Протокол игры
|29'Руденко Александр Александрович (0:1)
Нестеренко Юрий•Веденеев Максим•Темников Иван 59'74' (Левин Гаррик (74') •Смирнов Александр•Солоп Аркадий•Бакалюк Никита 12'60' (Рейхмен Богдан (60') •Абдоков Нури60' (Мосейчук Илья (60') •Махатадзе Георгий81' (Таказов Сослан (81') •Шарипов Альберт•Безденежных Игорь•Ежков Данила74' (Фаттахов Ленар (74')
Обухов Игорь•Варатынов Сергей•Юзепчук Роман•Степанов Данил81' (Мохаммад Амир (81') •Терехов Сергей•Магомедов Бутта42' (Кулишев Артём (42'•Панченко Кирилл81') •Абдуллахи Квари46' (Исаенко Олег (46') •Нетфуллин Равиль• 36'Корян Аршак•Руденко Александр Александрович 54'57' (Касимов Тимур (57') •Волков Захар 55'
20 мая.
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