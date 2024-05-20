«Химки» обыграли «Кубань», отпраздновав выход в Премьер-лигу

Вылетевшая из Мелбет-Первой лиги «Кубань» принимала «Химки», которые сегодня собирались оформить повышение в классе. В середине первого тайма Александр Руденко заработал пенальти. Удар в левый угол ворот, и голкипер все же не дотянулся - 0:1. Бутта Магомедов эффектно убрал защитника и едва не попал в угол. Александр Смирнов едва не сравнял, мяч направлен над вратарем, но и над воротами.

В итоге «Кубань» остается последней, «Химки» лидируют и досрочно вышли в Премьер-лигу.