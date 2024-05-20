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Мелбет-Первая лига

Победа «Арсенала» вывела «Химки» и махачкалинское «Динамо» в Премьер-лигу

20 Мая 2024 • 19:43 Комментировать
Арсенал Тула
1:0
Акрон
окончен

В центральном матче 33-го тура Мелбет-Первой лиги «Арсенал» играл против «Акрона» в споре претендентов на повышение в классе. Джонатан Окоронкво убегал один на один с кипером, но далеко отпустил от себя мяч. Он же вскоре выиграл борьбу за мяч, рванул в отрыв, и на сей раз метко пробил - 1:0. Еще один выход один на один с  вратарем, и снова мяч улетел далеко от форварда. Андрес Понсе получил мяч на острие атаки и метко пробил, но гол отменен - вне игры.

После перерыва Артур Галоян головой расстреливал вратаря, и тот выручил. Кирилл Большаков со штрафного целился в девятку, парировано. Максим Кайнов с угла штрафной бил в девятку - минимальный промах.

«Арсенал» идет четвертым с отставанием в очко от «Акрона». Этот результат также автоматически выводит в РПЛ «Химки» и махачкалинское «Динамо».

Протокол игры  
Арсенал Тула1:0Акрон
(1:0) Джонатан Окоронкво28'  
Кокарев НикитаКоротков Александр IIБольшаков КириллСуханов Артём РомановичБотака-Иобома ЭрвингКайнов МаксимМакаров АнатолийШевченко Евгений 89' (Ндука Ифеани Давид ( 89') Гелоян Ишхан 78' (Вакулич Алексей ( 78') Барков Дмитрий 46' (Попов Артём ( 46') Джонатан Окоронкво
Запасные: Денисов АлександрЛайкин МаксимЧерчесов СтаниславЛёвин ВладиславМацукатов АлексХабибов АнсорЛевашов МихаилГолосов ИльяАрутюнов Артём
Волков СергейАнджелкович НеманьяДанилкин ЕгорБокоев МаратПалиенко Максим 84' (Димоски Боян ( 84'  87') Галоян АртурДанилин Кирилл 70' (Барт Руслан ( 70') Глушков Никита Андреевич 70' (Галкин Владислав ( 70'  71') Чудин Иван 61' (Макаров Сергей ( 61') Савичев КонстантинПонсе Андрес 61' (Эльдарушев Абу-Саид ( 61')
Запасные: Пестряков ДмитрийКилин АнтонБолдырев МаксимАкмурзин ТимурСангаре ДэвидПесегов ЕвгенийКонюхов Вадим
20 мая.

 

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