Победа «Арсенала» вывела «Химки» и махачкалинское «Динамо» в Премьер-лигу

В центральном матче 33-го тура Мелбет-Первой лиги «Арсенал» играл против «Акрона» в споре претендентов на повышение в классе. Джонатан Окоронкво убегал один на один с кипером, но далеко отпустил от себя мяч. Он же вскоре выиграл борьбу за мяч, рванул в отрыв, и на сей раз метко пробил - 1:0. Еще один выход один на один с вратарем, и снова мяч улетел далеко от форварда. Андрес Понсе получил мяч на острие атаки и метко пробил, но гол отменен - вне игры.

После перерыва Артур Галоян головой расстреливал вратаря, и тот выручил. Кирилл Большаков со штрафного целился в девятку, парировано. Максим Кайнов с угла штрафной бил в девятку - минимальный промах.

«Арсенал» идет четвертым с отставанием в очко от «Акрона». Этот результат также автоматически выводит в РПЛ «Химки» и махачкалинское «Динамо».