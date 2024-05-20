«Алания» отбила атаки «СКА-Хабаровска» и вырвала победу

В первом на сегодня матче 33-го тура Мелбет-Первой лиги «СКА-Хабаровск» принимал «Аланию». В дебюте кипер гостей дважды вступал в игру, спасая свою команду. Соперник ответил выходом 3 в 2, и Ислам Машуков слишком слабо отдал последний пас, перехвачен мяч. В середине первого тайма тренер «Алании» Евгений Калешин получил красную карточку за то, что громко усомнился в нормальном зрении арбитра. Магомед Мусалов в упор наносил удар с левого угла вратарской - парировано. В концовке Машуков убегал один на один, и Олег Кожемякин его свалил ценой красной карточки. С этого штрафного метров с 20 Николай Гиоргобиани перебросил стенку и открыл счет - 0:1.

«Алания» прервала четырехматчевую серию без побед и вышла на девятое место, соперник делит 12-е место.