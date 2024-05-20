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Тренер «Алании» Калешин получил красную карточку за оскорбление судей

20 Мая 2024 • 13:02 Комментировать
СКА-Хабаровск
0:1
Алания
окончен

Главный тренер «Алании» Евгений Калешин получил прямую красную карточку по ходу матча 33-го тура Мелбет-Первой лиги против «СКА-Хабаровска».

Наставник остался недоволен работой судей после фола игрока своей команды в центре поля. Калешин выругался в адрес арбитров, за что и был удалён.

Отметим, что матч между «СКА-Хабаровском» и «Аланией» проходит в данную минуту. После первого тайма счёт не открыт — 0:0.

На сегодняшний день «Алания» Калешина занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 43 набранных очка. До конца сезона, включая сегодняшнюю встречу, команде из Владикавказа осталось провести две игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Евгений Калешин

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