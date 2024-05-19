Тукманов высказался о перспективах «Торпедо»

Экс- президент «Торпедо» Александр Тукманов считает, что в следующем сезоне московская команда будет вести борьбу за четвертое‑шестое место в Первой лиге.

«Если в «Торпедо» ничего не поменяется, то в следующем сезоне ловить нечего. Я имею в виду и подход руководства, и кадры, и комплектование команды, и тренера. Думаю, «Торпедо» будет бороться за 4–6 место. В лиге же может остаться и «Арсенал», и «Акрон», и «Родина» — команды с амбициями. «Торпедо» будет трудно», — приводит слова Тукманова издание Legalbet.

Отметим, что после 32 туров «черно‑белые» с 43 очками занимают 10‑е место в турнирной таблице Первой лиги.